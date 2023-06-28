Министр спорта РФ: совместно с КХЛ планируем провести выставочный матч лиги в Монголии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что совместно с КХЛ планирует провести в столице Монголии выставочный матч лиги.

«Совместно с КХЛ прорабатываем организацию выставочного матча в Улан-Баторе. В развитии спортивной сферы есть много аспектов, представляющих взаимный интерес. Уверен, что необходимо использовать все возможности для укрепления спортивных взаимоотношений. Монгольские спортсмены участвовали в международном турнире «Дети Азии», а российские фигуристы организовывали серию показательных выступлений для монгольских болельщиков — эти шоу вызвали значительный интерес», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее КХЛ проводила выставочные матчи в рамках регулярного чемпионата в Вене, Цюрихе, Давосе. Последняя такая игра датирована 3 декабря 2021 года, когда в Дубае сыграли омский «Авангард» и казанский «Ак Барс».