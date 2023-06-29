Правительство Чехии запретило россиянам выступать на соревнованиях в стране

Правительство Чехии запретило российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны, сообщает Sport.cz со ссылкой на пресс-релиз кабинета министров. Сообщается, что такое предложение исходило от инициативы спортивных союзов и было поддержано руководством Национального агентства спорта. Также правительство запретило своим атлетам выступать в соревнованиях на территории России.
Ранее Олимпийский комитет Чехии выступил против любой формы участия России и Беларуси в квалификационных турнирах Олимпийских игр 2024 года в Париже. Также экспертная группа ведомства предложила российским и белорусским спортсменам подписать декларацию, осуждающую агрессию против любого государства-члена ООН со стороны другой страны.
Ранее сообщалось, что бывший хоккейный вратарь клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований.
- 29 июня 2023
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