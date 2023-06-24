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Гашек выступит перед Европарламентом с предложением исключить россиян из соревнований

Гашек выступит перед Европарламентом с предложением исключить россиян из соревнований
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Бывший хоккейный вратарь «Спартака», ряда клубов НХЛ и сборной Чехии Доминик Гашек в июле выступит перед членами Европарламента с предложением по российским и белорусским спортсменам, сообщает издание Zprávy Aktuálně.cz.

Экс-голкипер порекомендует исключить россиян и белорусов из спортивных соревнований. Гашек собирается поговорить с наиболее влиятельными депутатами Европарламента от основных фракций и комитетов, включая, например, экс-министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, французских и прибалтийских политиков и других. Он также должен встретиться с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой. Хоккеист не будет выступать перед пленумом, который предназначен для политических лидеров.

Депутаты Европарламента не обладают исключительной компетенцией в области спорта, поэтому не могут ни к чему призывать спортивные союзы и ассоциации. Тем не менее Гашек, как отмечается, считает важным «использовать возможность выступить на таком значимом форуме».

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