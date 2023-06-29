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Защитник «Торпедо» Конюшков на драфте НХЛ выбран под 110-м номером «Монреалем»

Защитник «Торпедо» Конюшков на драфте НХЛ выбран под 110-м номером «Монреалем»
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20-летний защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков на драфте Национальной хоккейной лиги — 2023 был выбран «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде под общим 110-м номером.

В течение всего сезона Конюшков был одним из лидеров чемпионата по игровому времени и проценту точных передач. Сезон-2022/2023 Конюшков завершил в МХЛ, где с «Чайкой» выиграл Кубок Харламова. По ходу сезона Конюшков признавался лучшим новичком недели и лучшим новичком второго раунда. Богдан был номинантом на приз имени Алексея Черепанова — лучшему новичку сезона-2022/2023.

Ранее «Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 100-м номером выбрала форварда системы челябинского «Трактора» Александра Рыкова.

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