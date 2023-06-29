«Каролина» под 100-м номером на драфте НХЛ выбрала форварда Александра Рыкова
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«Каролина Харрикейнз» в четвёртом раунде драфта Национальной хоккейной лиги под 100-м номером выбрала форварда системы челябинского «Трактора» Александра Рыкова.
В прошлом сезоне 17-летний нападающий сыграл шесть матчей за главную команду Челябинска, не набрав очков с показателем полезности «-2». В ВХЛ Рыков провёл 20 матчей за «Челмет», в которых забросил четыре шайбы и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 11 очков. За «Белых Медведей» в МХЛ Александр в прошлом сезоне сыграл три матча, где отдал две передачи.
Ранее стало известно, что «Калгари Флэймз» в третьем раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2023 под 80-м номером выбрал российского нападающего Айдара Суниева.
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