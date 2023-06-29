Журналист Спектор: если захочет, «Детройт» превзойдёт предложение «Авангарда» по Костину

Североамериканский журналист Марк Спектор прокомментировал ситуацию с Климом Костиным, которого сегодня обменяли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз».

«Костин был очень близок к подписанию контракта с «Авангардом», до тех пор, пока не состоялась сегодняшняя сделка с «Детройтом». Теперь его агент переговорит с генменеджером Айзерманом, у которого не должно возникнуть проблем с тем, чтобы превзойти Омск, где Костин, вероятно, не заработает более $ 900 тысяч. В России налоги лучше, но, если «красные крылья» захотят Костина, они его получат», — написал Спектор в своём «твиттере».

В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.