Журналист Спектор: если захочет, «Детройт» превзойдёт предложение «Авангарда» по Костину

Североамериканский журналист Марк Спектор прокомментировал ситуацию с Климом Костиным, которого сегодня обменяли из «Эдмонтон Ойлерз» в «Детройт Ред Уингз».
«Костин был очень близок к подписанию контракта с «Авангардом», до тех пор, пока не состоялась сегодняшняя сделка с «Детройтом». Теперь его агент переговорит с генменеджером Айзерманом, у которого не должно возникнуть проблем с тем, чтобы превзойти Омск, где Костин, вероятно, не заработает более $ 900 тысяч. В России налоги лучше, но, если «красные крылья» захотят Костина, они его получат», — написал Спектор в своём «твиттере».
В прошедшем плей-офф Национальной хоккейной лиги на счету 24-летнего Костина 12 матчей за «Эдмонтон Ойлерз», в которых россиянин заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+2». В регулярке на счету 24-летнего форварда 57 игр и 21 (11+10) очко.
- 29 июня 2023
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