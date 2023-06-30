Каменский: «Филадельфия» должна уважать контракт Мичкова со СКА

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил выбор Матвея Мичкова «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ — 2023. «Флайерз» выбрали 18-летнего нападающего под общим седьмым номером.

«Драфт – это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно ещё заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт Матвея, и они должны уважать его обязательства перед СКА.

Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерз» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки, и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем. «Филадельфия» и Мичков очень подходят друг другу. Но нужно ещё показать себя в КХЛ», – цитирует Каменского Sport24.