Каменский: «Филадельфия» должна уважать контракт Мичкова со СКА
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Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский оценил выбор Матвея Мичкова «Филадельфией Флайерз» на драфте НХЛ — 2023. «Флайерз» выбрали 18-летнего нападающего под общим седьмым номером.
«Драфт – это хорошо. Но билет в НХЛ Мичкову нужно ещё заслужить игрой за СКА. В Филадельфии знают про контракт Матвея, и они должны уважать его обязательства перед СКА.
Мичкову очень повезло с клубом! «Флайерз» сейчас обновили руководство, куда вошли бывшие игроки, и они прекрасно понимают, как обращаться с Матвеем в будущем. «Филадельфия» и Мичков очень подходят друг другу. Но нужно ещё показать себя в КХЛ», – цитирует Каменского Sport24.
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