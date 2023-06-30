«Бостон» не будет подписывать контракт c Бертуцци, форвард станет свободным агентом
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«Бостон» не будет предлагать новый контракт нападающему Тайлеру Бертуцци, форвард выйдет на рынок свободных агентов, сообщает Sportsnet. Зарплата нападающего по контракту с истекающим сроком действия составляет $ 4,75 млн.
В минувшем сезоне НХЛ 28-летний канадец был обменян из «Детройта» в «Бостон» перед дедлайном. «Красные крылья» за игрока получили выбор в первом раунде на драфте Национальной хоккейной лиги в 2024 году и выбор в четвёртом раунде 2025 года.
Бертуцци провёл 50 матчей в регулярном чемпионате и набрал 30 (8+22) очков. В плей-офф на счету форварда 10 (5+5) результативных баллов в семи матчах. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ у Бертуцци 326 матчей и 218 (92+126) очков.
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