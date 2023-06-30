Зюзин: драфт в НХЛ показал, что школа России работает, несмотря на железный занавес

Экс-защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин прокомментировал итоги драфта, в котором было выбрано 19 российских хоккеистов, из них четверо были выбраны в первом раунде.
«Четыре российских юниора были выбраны именно в первом раунде, для сравнения: у Финляндии таких игроков нет. При этом мы в КХЛ в последние годы почему-то брали пример именно с финнов — в плане как тактики, так и подготовки.
Но драфт показал, что наша школа, несмотря на железный занавес, по-прежнему хорошо работает и воспитывает перспективную молодёжь. Ярославль, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск — эти и другие хоккейные центры России вытянули драфт. И это ответ на ту огульную критику нашего хоккейного хозяйства, которую иногда видим в прессе.
Что посоветую Мичкову? Не спешить — и очень много работать. Помню, как несколько лет назад у нас из Уфы, а потом и из Москвы уезжал Кирилл Капризов, которому удалось сделать в «Миннесоте» блестящую карьеру. Идеальный пример!» — цитирует Зюзина Russia-Hockey.ru.
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