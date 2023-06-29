Привет из «Аризоны»! Самый депрессивный клуб НХЛ забрал с драфта сразу двух россиян

«Я реально шокирован. Когда назвали моё имя, я вспомнил Морица Зайдера и подумал: «Шестой пик? О боже!» Зайдер сейчас хорош. И я тоже буду хорош», – кажется, реакция Дмитрия Симашева на неожиданное решение «Аризоны» совпала с тем, как его встретили все остальные зрители драфта НХЛ.

Российский защитник имел статус без всякого преувеличения самого противоречивого проспекта церемонии. Эксперты и традиционно популярные в июне составители рейтингов кардинально расходились в оценках. Одни ставили Дмитрия в третий раунд, другие – неподалёку от первой десятки, но увидеть его внутри неё не рассчитывал никто. При этом, по словам агента игрока Дэна Мильштейна, преддрафтовое интервью с Симашевым запросило большинство клубов лиги – 24.

В итоге разговоры в дело конвертировала «Аризона». Шестой номер, под которым «Койотс» выбрали Дмитрия, – необыкновенное событие для российской обороны. В XXI веке ещё ни один наш защитник не уходил так высоко. Иван Проворов и Михаил Сергачёв ушли с драфта седьмым и девятым соответственно. В предыдущем столетии в топ-5 попали всего три российских защитника – Олег Твердовский, Андрей Зюзин и Виталий Вишневский.

Симашев, в отличие от Мичкова, совсем не так раскручен и широкой публике практически не известен. «Что фанаты должны знать обо мне? Не знаю, я двусторонний, хороший, усердный защитник. Увидимся, фаны», – так Дмитрий представил себя во время драфта.

Защитник не блистает статистикой: даже на уровне МХЛ, где он провёл бо́льшую часть предыдущего сезона, в его активе меньше 0,5 очка. Но остальные параметры его игры не внушают серьёзных опасений. Симашев обладает колоссальными габаритами (194 см, 91 кг) и в то же время великолепно катается. Кроме того, Дмитрий наделён способностью здорово раскатывать атаки и снабжать нападающих хорошим первым пасом. Несмотря на высокий рост, Симашев уверенно управляется с шайбой: в МХЛ он не избегал возможностей сходить в обводку, при этом авантюризма в этих действиях было немного – скорее расчёт. Если Дмитрию чего-то и не хватает, то стабильного броска и эффективности при встречах контратак в формате «один в один».

Под 12-м номером в «Аризону» отправился партнёр Симашева по «Локо» – Даниил Бут. Ещё один большой хоккеист с отточенным катанием – только нападающий. Сын ярославской легенды Антона Бута может похвастаться поставленным кистевым броском. Леворукий форвард комфортно чувствует себя в «офисе Овечкина», благодаря чему большинство «Локо» приобрело убойную производительность.

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В МХЛ Бут сыграл 39 матчей и набрал 41 (22+19) очко. В КХЛ у него две шайбы в 15 играх при среднем айстайме чуть выше семи минут. Техническая оснащённость и длина рук позволяют Буту стать элитным финишёром, но перед отъездом в Северную Америку нужно что-то сделать со скоростью.

Что ждёт россиян в «Аризоне»? Точно не Кубок Стэнли. Самый депрессивный клуб лиги застрял в полупозиции. Слухи о переезде франшизы в другой город становятся всё более отчётливыми. Многие взрослые профессиональные игроки не хотят выступать за «койотов», и именно по этой причине для молодых клуб может стать хорошим трамплином в будущее. Впрочем, вряд ли стоит ждать Симашева и Бута за океаном раньше, чем через два года – их контракты с «Локомотивом» действуют до 2025-го.