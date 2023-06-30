«Нэшвилл» выкупил контракт нападающего Дюшейна, у него 744 очка в 976 матчах НХЛ — Фридман

«Нэшвилл Предаторз» выкупил соглашение нападающего Мэтта Дюшейна. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере». У 32-летнего хоккеиста оставалось три года контракта с кэпхитом в $ 8 млн.

Дюшейн был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года «Колорадо Эвеланш» в первом раунде под третьим номером. В минувшем сезоне регулярного чемпионата канадец в 71 матче набрал 56 (22+34) очков при показателе полезности «+4». Всего в НХЛ Дюшейн провёл 976 матчей, в которых набрал 744 (316+428) очка.

Дюшейн — олимпийский чемпион игр в Сочи 2014 года в составе сборной Канады. В 2015 и 2016 годах нападающий выиграл в составе национальной команды чемпионат мира. В 2008 году Дюшейн выиграл чемпионат мира среди юниоров.