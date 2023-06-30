CКА и «Сочи» произвели обмен хоккеистами

«Сочи» на официальном сайте объявил об обмене хоккеистами со СКА. В Санкт-Петербург переезжают вратарь Артемий Плешков и защитник Иван Выдренков, в обратном направлении проследует нападающий Фёдор Аврамов. Также южане получают права на форварда Максима Муранова.

В минувшем сезоне вратарь Плешков дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, приняв участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых отразил 90,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,74. Иван Выдренков прошлый сезон провёл в клубе Молодёжной хоккейной лиги «Капитан», где он сыграл в общей сложности в 55 матчах и набрал 24 (5+19) очка при показателе полезности «+34».

В чемпионате МХЛ форвард Аврамов принял участие в 24 матчах и набрал 5 (1+4) очков. Двусторонний контракт Фёдора Аврамова с «Сочи» рассчитан до 30 апреля 2025 года, подготовку к сезону он начнёт в составе подмосковного «Капитана». Муранов выступал в прошлом сезоне в WHL за команду «Калгари Хитмен».