В московском «Динамо» назвали срок, до которого будут ждать ответ от Никиты Гусева

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб готов подождать ещё две недели ответ от нападающего Никиты Гусева. Московский клуб готов начать переговоры с форвардом, который хочет сначала рассмотреть предложения из НХЛ.

«Гусев? В этом плане ничего капитальным образом не изменилось. Никита честно сказал, что он ждёт открытия рынка свободных агентов НХЛ, который как раз сегодня и открывается. Опять же, есть временные рамки, которые мы выставили. До начала сбора мы должны определиться по всем оставшимся моментам.

То есть две недели мы ещё готовы ждать? Да», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Рынок свободных агентов НХЛ открывается 1 июля.