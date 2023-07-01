Сопин — об отъезде Новикова в НХЛ: желаем ему удачи, но это слабое решение с его стороны

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин считает, что защитник Никита Новиков поторопился с отъездом в НХЛ. «Баффало» подписал трёхлетний контракт новичка с Новиковым. «Сэйбрз» выбрали Новикова под общим 188-м номером в шестом раунде драфта НХЛ — 2021.

«У нас есть Вячеслав Козлов, который сыграл больше 1000 матчей в НХЛ. И Алексей Николаевич [Кудашов], и Андрей Скопинцев, которые провели немного матчей. Они ему всё объясняли, что его ожидает, что он должен посмотреть односторонников в первой команде, кто играет в АХЛ, кого задрафтуют.

Наше мнение, что он едет рано, надо было ещё поиграть, перейти на новые роли в «Динамо» и уже готовым хоккеистом ехать за своей мечтой. По нашему мнению, сейчас он не готов, но мы в любом случае желаем ему удачи. Но, на наш взгляд, это решение слабое с его стороны», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Последние два сезона защитник провёл в московском «Динамо», отказавшись от продления контракта на два года.