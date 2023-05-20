Экс-защитник московского «Динамо» Новиков подписал контракт новичка с «Баффало»
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«Баффало» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Никитой Новиковым, сообщает пресс-служба клуба. «Баффало» выбрал Новикова под общим 188-м номером в шестом раунде драфта НХЛ — 2021.
Последние два сезона защитник провёл в московском «Динамо», отказавшись от продления контракта на два года. В минувшем сезоне Новиков провёл 62 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности защитника составил «-3». В шести матчах плей-офф Новиков не смог отметиться результативными действиями.
Всего в КХЛ на счету Новикова 109 матчей, в которых защитник набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-1» и 20 штрафных минутах.
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