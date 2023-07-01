«Барыс» подписал контракт с экс-нападающим НХЛ Обергом

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Понтусом Обергом. Сообщается, что односторонний контракт с нападающим рассчитан на один сезон до 30 апреля 2024 года.

Крайний форвард имеет большой опыт выступления в североамериканских лигах. В НХЛ Оберг провёл 132 матча, защищая цвета «Нэшвилла», «Анахайма» и «Торонто». В Континентальной хоккейной лиге Понтус играл в составе челябинского «Трактора».

Последним до перехода в «Барыс» клубом нападающего был «Рапперсвиль-Йона». Здесь Оберг заработал 22 (10+12) очка за 22 матча регулярного чемпионата Швейцарии. В шести встречах плей-офф он отметился одной заброшенной шайбой.

Также «Барыс» сообщил о заключении контракта с нападающим Михаилом Рахмановым. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2024 года.