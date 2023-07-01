«Адмирал» взял в аренду нападающего ЦСКА
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ЦСКА и «Адмирал» совершили сделку, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что дальневосточная команда взяла в аренду 20-летнего форварда армейцев Никиту Шалышкина. В завершившемся сезоне нападающий играл в Молодёжной хоккейной лиге, выступая за «Красную Армию». В МХЛ Шалышкин принял участие в 56 встречах, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи, суммарно набрав 38 очков.
Напомним, в сезоне-2022/2023 армейцы, упустив преимущество в две победы (3-1), всё же сломили сопротивление казанского «Ак Барса» и победили в финальной серии плей-офф КХЛ со счётом 4-3 в серии. В прошлом году ЦСКА победил в финале Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» в семи матчах.
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