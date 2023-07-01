Словацкий защитник Кристиан Ярош покинул ЦСКА
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ЦСКА в официальном телеграм-канале объявил о том, что 27-летний словацкий защитник Кристиан Ярош покинул клуб.
«Хоккейный клуб ЦСКА благодарит Кристиана за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
Также отмечается, что ЦСКА закрепит за собой права на словацкого игрока в КХЛ.
Напомним, Ярош перешёл в московскую команду в ходе сезона-2022/2023. За армейцев защитник принял участие в 16 встречах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 3 (0+3) балла при показателе полезности «+10». В плей-офф Ярош сыграл из-за травмы. Первую часть дебютного сезона в КХЛ словак провёл в «Авангарде». За омский клуб защитник сыграл 24 матча, в которых набрал 9 (3+6) очков при общем показателе полезности «-6».
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