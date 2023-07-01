«Вашингтон» выменял у «Монреаля» обладателя Кубка Стэнли и подписал MVP плей-офф АХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» выменял у «Монреаль Канадиенс» 30-летнего защитника Джоэля Эдмундсона, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

Канадский клуб за своего хоккеиста получил выбор в третьем (ранее принадлежал «Миннесоте Уайлд») и седьмом раундах драфта-2024. Кроме того, «Монреаль» будет выплачивать 50% зарплаты Эдмундсона.

Отметим, что защитник вступает в последний год своего четырёхлетнего контракта с кэпхитом $ 3,5 млн. Канадец может предоставить список из 10 команд, в которые его нельзя обменять. Эдмундсона — обладатель Кубка Стэнли — 2019.

Кроме того, «Вашингтон» заключил контракт с 27-летним голкипером Хантером Шепардом. Вратарь провёл весь сезон-2022/2023 в АХЛ и выиграл «Джэк Баттерфилд Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф. Вместе с «Херши Бэрз» Шепард выиграл «Колдер Трофи».