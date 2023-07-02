Стала известна сумма контракта 35-летнего Семёна Варламова в «Айлендерс»

Стали известны детали нового контракта российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова.

Как сообщает CapFriendly, в среднем за год по четырёхлетнему соглашению вратарь будет получать $ 2,75 млн. Общая сумма сделки с 35-летним голкипером составит $ 11 млн.

Напомним, Варламов в сезоне-2022/2023 принял участие в 23 матчах, в которых отразил 91,3% бросков и сделал два шат-аута. За «Айлендерс» российский вратарь играет с 2019 года. Также в его карьере в Национальной хоккейной лиге были выступления за «Колорадо Эвеланш» и «Вашингтон Кэпиталз». В России Варламов защищал ворота ярославского «Локомотива».

В 2006 году Семён Варламов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ под общим 23-м номером.