В «Рейнджерс» опровергли слухи о подготовке обмена первого номера драфта НХЛ
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Президент и генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Друри опроверг слухи об обмене первого номера драфта 2020 года, 21-летнего канадского нападающего Алекси Лафреньера.
«Не может быть ничего более далёкого от правды, чем это. Я не разговаривал ни с одним генеральным директором об Алекси… Совершенно ложное сообщение», — приводит слова Друри журналист USA Today Винс Меркоглиано в своём «твиттере».
В прошлом сезоне Лафреньер провёл за «Рейнджерс» 81 матч в регулярном сезоне и набрал 39 (16+23) очков. Также он принял участие в семи встречах плей-офф.
Всего за три регулярных сезона канадец сыграл за ньюйоркцев в 216 поединках и заработал 91 (47+44) очко. В плей-офф на счету Лафреньера 27 матчей и 9 (2+7) баллов за результативность.
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