Форвард Кайлер Ямамото согласовал однолетний контракт с «Сиэтлом»

«Сиэтл Кракен» подписал однолетний контракт с нападающим Кайлером Ямамото, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на сумму $ 1,5 млн.

Напомним, 24-летний форвард в прошлом сезоне играл за «Эдмонтон Ойлерз». Недавно Кайлера вместе с россиянином Климом Костиным обменяли в «Детройт Ред Уингз», который выкупил его контракт.

Кайлер Ямамото набрал 4 (1+3) очка в 12 матчах Кубка Стэнли. В регулярке 24-летний американский форвард провёл 58 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков.

На драфте НХЛ 2017 года Кайлер был выбран клубом «Эдмонтон Ойлерз» в первом раунде под общим 22-м номером.