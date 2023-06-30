«Детройт» выкупит контракт Ямамото, обменянного день назад из «Эдмонтона» — Дрегер
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«Детройт Ред Уингз» выкупит соглашение нападающего Кайлера Ямамото, которого команда вчера, 29 июня, выменяла вместе с Климом Костиным из «Эдмонтон Ойлерз». Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере». По сведениям источника, «Ред Уингз» рассматривали возможность подписания соглашения с Ямамото, но не сделали никаких шагов для того, чтобы эта история произошла.
Кайлер Ямамото в 12 матчах Кубка Стэнли набрал 4 (1+3) очка. В регулярке 24-летний американский форвард сыграл 58 встреч, в которых забросил 10 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав в общей сложности 25 очков.
Ранее появилась информация, что «Детройт» готов предложить российскому форварду Климу Костину двухлетний контракт.
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