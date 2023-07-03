«Тампа» обменяла трёхкратного победителя Кубка Стэнли Маруна в «Миннесоту»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун обменян в «Миннесоту Уайлд» на 7-й раунд драфта 2024 года и словацкого нападающего Максима Чайковича. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
35-летний Марун — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Тампы» (2020, 2021). В минувшем сезоне нападающий в 80 матчах регулярного чемпионата набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности "-5". В плей-офф у Маруна шесть матчей и одна результативная передача. Всего в НХЛ у Маруна 729 матчей и 288 (171+177) очков при показателе полезности "+30".
В составе сборной США Марун принял участие на чемпионате мира 2016 года, где его команда заняла четвёртое место.
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