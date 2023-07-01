Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» подписала бэкапа для Андрея Василевского и нападающего «Далласа»

«Тампа» подписала бэкапа для Андрея Василевского и нападающего «Далласа»
Комментарии

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала 27-летнего вратаря системы «Колорадо Эвеланш» Юнаса Юханссона, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что со шведским голкипером заключено одностороннее двухлетнее соглашение на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Юханссон будет получать $ 775 тыс. В минувшем сезон швед принял участие всего в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ провёл три матча, одержав три победы при 93,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10. Юханссон станет бэкапом Андрея Василевского.

Кроме того, «Тампа» подписала на два года 34-летнего нападающего «Даллас Старз» Люка Гленденинга. Форвард провёл в сезоне 70 матчей в регулярке и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Гленденинг сыграл 17 встреч и записал на свой счёт 3 (2+1) балла.

Материалы по теме
«Тампа» подписала бывшего товарища Овечкина по звену
«Анахайм» заключил соглашение с нападающим «Тампы» Киллорном на общую сумму $ 25 млн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023