«Тампа» подписала бэкапа для Андрея Василевского и нападающего «Далласа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала 27-летнего вратаря системы «Колорадо Эвеланш» Юнаса Юханссона, сообщает CapFriendly.

Отмечается, что со шведским голкипером заключено одностороннее двухлетнее соглашение на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Юханссон будет получать $ 775 тыс. В минувшем сезон швед принял участие всего в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ провёл три матча, одержав три победы при 93,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10. Юханссон станет бэкапом Андрея Василевского.

Кроме того, «Тампа» подписала на два года 34-летнего нападающего «Даллас Старз» Люка Гленденинга. Форвард провёл в сезоне 70 матчей в регулярке и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Гленденинг сыграл 17 встреч и записал на свой счёт 3 (2+1) балла.