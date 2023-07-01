«Тампа» подписала бэкапа для Андрея Василевского и нападающего «Далласа»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала 27-летнего вратаря системы «Колорадо Эвеланш» Юнаса Юханссона, сообщает CapFriendly.
Отмечается, что со шведским голкипером заключено одностороннее двухлетнее соглашение на общую сумму $ 1,55 млн. В среднем за сезон Юханссон будет получать $ 775 тыс. В минувшем сезон швед принял участие всего в трёх матчах регулярного чемпионата НХЛ провёл три матча, одержав три победы при 93,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,10. Юханссон станет бэкапом Андрея Василевского.
Кроме того, «Тампа» подписала на два года 34-летнего нападающего «Даллас Старз» Люка Гленденинга. Форвард провёл в сезоне 70 матчей в регулярке и набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «-9». В плей-офф Гленденинг сыграл 17 встреч и записал на свой счёт 3 (2+1) балла.
- 2 июля 2023
-
00:01
- 1 июля 2023
-
23:52
-
23:47
-
23:37
-
23:30
-
23:24
-
23:18
-
23:10
-
23:02
-
22:56
-
22:38
-
22:22
-
22:17
-
22:03
-
21:56
-
21:43
-
21:37
-
21:32
-
21:22
-
21:11
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:44
-
20:36
-
20:23
-
20:21
-
20:13
-
19:59
-
19:51
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:22
-
19:14