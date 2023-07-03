В НХЛ заявили, что голкипер Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией»

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли высказался о статусе контракта российского голкипера Ивана Федотова. В мае 2022 года вратарь заключил соглашение с «Филадельфией Флайерз», однако летом хоккеиста забрали в армию.
«Да, у него действующий контракт, который был зарегистрирован лигой», — приводит слова Дэйли ТАСС.
Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Федотов должен подписать контракт с ЦСКА. Тем не менее голкипер не сможет сделать этого при действующем соглашении с командой Национальной хоккейной лиги. КХЛ направила НХЛ запрос по поводу ситуации Федотова.
Летом 2022 года хоккеиста задержали в Санкт-Петербурге и отправили на север в армию. Голкипер проходил службу в рядах ВС РФ. Летом 2023 года Федотов завершил службу.
- 3 июля 2023
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