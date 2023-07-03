Вайсфельд объяснил, почему КХЛ не зарегистрирует контракт Федотова без одобрения из НХЛ

Известный российский хоккейный судья, функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мыслями о ситуации российского вратаря Ивана Федотова. Ранее появилась информация, согласно которой голкипер подписал контракт с ЦСКА. Тем не менее соглашение Федотова не может быть зарегистрировано, поскольку у Ивана действует договор с «Филадельфией Флайерз». КХЛ ожидает ответа от НХЛ по поводу статуса контракта вратаря.
«Если Федотов подписал контракт с ЦСКА, значит, он хочет там играть. И он будет там играть, но только после того, как урегулирует свои взаимоотношения с «Филадельфией».
Конечно, КХЛ не будет регистрировать контракт с Федотовым без одобрения «Филадельфии». Иначе начнётся вакханалия. Тогда всех наших хоккеистов с действующими контрактами будут забирать в НХЛ. Того же Мичкова возьмут завтра и подпишут», — приводит слова Вайсфельда Vprognoze.ru.
- 3 июля 2023
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