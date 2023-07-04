Новый главный тренер «Барса» Степанов рассказал о предсезонной подготовке команды

Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Александр Степанов, возглавивший ВХЛ «Барс», рассказал о предсезонной подготовке команды.

«Ак Барс» выходит из отпуска попозже молодежной команды. Я же начинаю работу, можно сказать, с 3-го июля. Собираю свой тренерский штаб 4-го июля. Обсудим рабочие планы по предсезонке, которые я уже расписал: где, что и когда. Познакомимся с ребятами, введем их в курс дела, посмотрим все площадки, где будем заниматься. Определимся с питанием. Сделаем так, чтобы все было правильным.

5-го июля у ребят начнется медицинский осмотр, а основные тренировки, скорее всего, начнем с 8-го июля. Сначала проведем тестирование, а с 10-го июля приступим к основному тренировочному процессу», — приводит слова Степанова «Татар-информ».