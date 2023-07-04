«Издевательство». Плющев высмеял идею Ротенберга сыграть в хоккей на траве с Индией

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев дал комментарий по поводу идеи главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга сыграть в хоккей на траве с командой Индии.

«Роман Ротенберг сказал, что команда России может поехать играть в хоккей на траве в Индию? Ха-ха, у меня нет комментариев. Хоккей на траве и классический хоккей принципиально отличаются вообще всем. Одни играют на коньках, другие — на ногах, клюшки другие, техника другая. Не представляю, как это может быть (смеётся). Ну, видимо, в этом мире всё возможно (смеётся). Думаю, Роман Борисович может всё. Не удивлюсь, если увижу какого-нибудь Матвея Мичкова, рассекающего по траве (смеётся).

Может быть, Роман Борисович имел в виду сборную по хоккею на траве, ведь была такая команда? Как хоккеисты из классического хоккея будут играть на траве? Сложно сказать. Ротенберг сказал, что могут пригласить Индию сыграть на льду в России? Это будет забавно! Вот это точно будет забавно. Если там кто-то умеет на коньках вообще кататься. Посмотрел бы я такую игру? Если мне надо посмеяться, то я пойду в цирк. Но издеваться над моей игрой, которой я отдал практически всю жизнь, не очень. Издевательство над хоккеем», — приводит слова Плющева Legalbet.