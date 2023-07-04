Мильштейн: Шарангович был недоволен временем и тем, как использовали в «Нью-Джерси»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Калгари Флэймз» Егора Шаранговича, рассказал, чем был недоволен игрок во время выступления за «Нью-Джерси Дэвилз».
«Егор был недоволен своим игровым временем и тем, как его использовали в «Дэвилз». Мы договорились о сделке с «Калгари» и уже во время обмена подписали двухлетний контракт. Егор рассчитывает на игру в топ-6 в новой для себя команде», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Егор Шарангович в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ набрал 30 (13+17) очков при показателе полезности «-3». В плей-офф хоккеист провёл три матча и не отметился результативными действиями. 25-летний белорусский форвард в общей сложности сыграл 205 матчей в НХЛ и записал на свой счёт 106 (53+53) баллов за результативность.
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