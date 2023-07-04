Фридман ответил на вопрос, кого «Вашингтон» мог получить за обмен Кузнецова в «Нэшвилл»

Журналист и инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман в подкасте 32 Thoughts рассказал подробнее о возможном обмене российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова. По словам обозревателя, в услугах форварда был серьёзно заинтересован «Нэшвилл Предаторз» и главный тренер «хищников» Барри Тротц.

«До того как «Нэшвилл» подписал Райана О'Райлли — а они могли бы сделать это в любом случае, — я не знаю [деталей], но они говорили с «Вашингтоном» о Кузнецове. Интересно, было ли это предложение обменять Кузнецова на Дюшейна.

Теперь эта сделка пошла прахом. Но в ней было много смысла: Барри Тротц выиграл Кубок Стэнли с Кузнецовым, который был невероятен во время того розыгрыша», — сказал Фридман.

Напомним, текущий контракт Кузнецова рассчитан до конца сезона-2024/2025 со среднегодовой зарплатой в $ 7,8 млн. Это соглашение также включает пункт о запрете обмена в 10 клубов лиги.