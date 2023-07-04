Дементьев — о матчах в Индии: не стоит скептически относиться к новым начинаниям

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил предложение главного тренера СКА Романа Ротенберга сыграть в Индии в хоккей на траве.

«Сегодня мир настолько меняется, что совершенно неизвестно, что будет завтра. Порой быть первым на каком-то рынке может стать своевременным и ярким событием. В начале 1990-х я работал генеральным менеджером в «Крыльях Советов», а главным тренером команды был Игорь Ефимович Дмитриев. С нами определённое время работал Крис Рейнольдс, и этот специалист был в разных странах, изучал разные языки и культуры. Потом он начал работать в ИИХФ, отвечая за развитие хоккея в новых регионах. Обобщив и систематизировав информацию из разных стран, он проделал сумасшедшую работу. В итоге хоккей подняли в таких странах, из которых теперь драфтуются игроки, даже в первом раунде.

Поэтому не стоит скептически относиться к новым начинаниям. Здесь могут преследоваться многие цели. Насколько я слышал, в Индии хотят сыграть в хоккей на траве. Это достаточно экзотический вид спорта, но и у нас в стране в него играли. Стоит его возродить. Этот спорт интересен для многих азиатских стран с учётом проведения международных игр, которые пройдут в Казани в 2024 году. Я бы не сбрасывал со счетов хоккей на роликах. Это интересный, динамичный вид спорта. В него играют в разных странах мира и нет необходимости строительства серьёзных площадок. Большим событием может стать взаимодействие с такими странами, как Китай, Индия и другие, в формате хоккея на роликах. Помню, что один из тренеров московского «Динамо» Александр Савченков развивал эти соревнования. В хоккее на роликах большие перспективы, потому что затраты на его проведение гораздо меньше, чем в хоккее с шайбой», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».