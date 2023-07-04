Губерниев: если не получается сыграть в Канаде, то будем играть в Индии и Монголии

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил идею главного тренера СКА Романа Ротенберга сыграть в Индии в хоккей на траве.
«Поскольку нас вышвырнули из международной хоккейной семьи, то надо пытаться с помощью хоккея захватывать те страны, которым это будет интересно. Я ничего плохого в этом не вижу. Всякая движуха – это хорошо. Если не получается сыграть в Канаде, то будем играть в Индии и Монголии.
Только, мне кажется, надо с опаской подходить к африканскому континенту. Не очень уверен, что надо играть с Сомали или с ЦАР. А что касается Монголии и Индии, то я двумя руками за. Можно сыграть и в хоккей на траве, это всё реклама вида спорта. В общем, я за любой движ, который связан за спортом. Хоккей на льду, на траве, на песке – всё классно», – цитирует Губерниева «РБ Спорт».
Ранее Ротенберг рассказал о сотрудничестве со странами БРИКС в плане развития хоккея.
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