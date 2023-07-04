«За короткий период собрали маленькую семью». Бардаков — о сборной «Россия 25»

Нападающий СКА и сборной «Россия 25» Захар Бардаков рассказал об играх с национальной командой Беларуси.

«Благодарю тренерский штаб за то, что доверили мне звание капитана команды. Все матчи с белорусами были напряжёнными, вне зависимости от счета. Белорусы показывали хороший хоккей, мы тоже старались показывать нашу игру, атакующий хоккей, что мы можем комбинировать, создавать и забивать красивые голы.

Для меня это был первый подобный опыт. После плей-офф мы за короткий период собрали маленькую семью. В следующем году хочется это повторить. Надеюсь, будем играть не только с Беларусью и Казахстаном, но и другими странами», — цитирует Бардакова «РБ Спорт».

Бардаков провёл со сборной Беларуси четыре игры, в которых набрал 5 (2+3) очков.