Аланов: «Сибирь» могла выиграть серию у «Авангарда», 1-4 – не самый справедливый счёт

Защитник «Сибири» Егор Аланов рассказал о серии с «Авангардом» (1-4) в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.

«Со стороны показалось, что счёт 1-4 в серии с «Авангардом» не вытекал из логики? Согласен. Может быть, я слишком сильно люблю себя и команду, но 1-4 – это не самый справедливый счёт. Считаю, что мы вообще могли выиграть серию. Просто нам везде чего-то помаленьку не хватило.

В той же третьей игре мы столько раз были в миллиметрах от гола из-за этих штанг. В четвёртой игре столько времени давили. В пятой уже думал, что точно выиграем в овертайме, когда сравняли счёт. Значит, просто были хуже. Но мы могли и должны были выигрывать больше матчей в этой серии.

С Омском играли больше первым номером? На самом деле в этом сезоне мы гораздо чаще стали играть от атаки, чем в первый сезон при Андрее Алексеевиче (Мартемьянове). Конечно, не всегда, но разница ощущалась. Да, в плей-офф достаточно было посмотреть на разницу бросков.

Понятно, что она ничего не говорит с позиции итогового результата. Зато показывает то, как мы хотели выиграть и горели игрой. В таком исходе можно винить только себя. Обидно, что именно так закончили сезон, потому что могли проходить дальше. Тем более, я за весь год пропустил только один матч, поэтому для меня он точно стал особенным», — цитирует Аланова сайт КХЛ.

В минувшем сезоне Аланов отметился двумя заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.