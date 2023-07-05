«Анахайм» подписал контракт с защитником «Детройта»

Защитник «Детройт Ред Уингз» Роберт Хег стал игроком «Анахайма». Об этом сообщает пресс-служба «Дакс» на официальном сайте. 28-летний шведский хоккеист подписал контракт на один сезон с кэпхитом $ 775 тыс.

Хег был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги 2013 года во втором раунде под общим 41-м номером. В НХЛ защитник также играл за «Баффало Сэйбрз» и «Флориду Пантерз». Всего в лиге Хег в 338 матчах набрал 63 (16+47) очков при показателе полезности "-1".

В начале июля «Анахайм» подписал четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 25 млн с нападающим Алексом Киллорном. Ранее он семь лет выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг». Также «Дакс» заключили контракт с защитником «Флориды» Радко Гудасом.