«Анахайм» подписал контракт с защитником «Детройта»
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Защитник «Детройт Ред Уингз» Роберт Хег стал игроком «Анахайма». Об этом сообщает пресс-служба «Дакс» на официальном сайте. 28-летний шведский хоккеист подписал контракт на один сезон с кэпхитом $ 775 тыс.
Хег был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте Национальной хоккейной лиги 2013 года во втором раунде под общим 41-м номером. В НХЛ защитник также играл за «Баффало Сэйбрз» и «Флориду Пантерз». Всего в лиге Хег в 338 матчах набрал 63 (16+47) очков при показателе полезности "-1".
В начале июля «Анахайм» подписал четырёхлетнее соглашение на общую сумму $ 25 млн с нападающим Алексом Киллорном. Ранее он семь лет выступал за «Тампу-Бэй Лайтнинг». Также «Дакс» заключили контракт с защитником «Флориды» Радко Гудасом.
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