Андрей Коваленко рассказал, когда Матвею Мичкову стоит ехать в «Филадельфию»

Бывший хоккеист команд Национальной хоккейной лиги Андрей Коваленко считает, что задрафтованному «Филадельфией Флайерз» россиянину Матвею Мичкову стоит ехать в команду только в том случае, если он сделает себе имя на родине.

«Когда Мичкову имеет смысл ехать в «Филадельфию»? Решать только самому хоккеисту. Но я всегда говорил о том, что в НХЛ ты закрепишься только в том случае, когда сделал себе имя в России и вышел на тот уровень, когда выигрываешь конкуренцию у подавляющего большинства оппонентов», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

18-летний Мичков выбран «Флайерз» в первом раунде под общим седьмым номером на прошедшем драфте НХЛ. У хоккеиста действующий трёхлетний контракт с клубом СКА.