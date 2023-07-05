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Андрей Коваленко рассказал, когда Матвею Мичкову стоит ехать в «Филадельфию»

Андрей Коваленко рассказал, когда Матвею Мичкову стоит ехать в «Филадельфию»
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Бывший хоккеист команд Национальной хоккейной лиги Андрей Коваленко считает, что задрафтованному «Филадельфией Флайерз» россиянину Матвею Мичкову стоит ехать в команду только в том случае, если он сделает себе имя на родине.

«Когда Мичкову имеет смысл ехать в «Филадельфию»? Решать только самому хоккеисту. Но я всегда говорил о том, что в НХЛ ты закрепишься только в том случае, когда сделал себе имя в России и вышел на тот уровень, когда выигрываешь конкуренцию у подавляющего большинства оппонентов», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.

18-летний Мичков выбран «Флайерз» в первом раунде под общим седьмым номером на прошедшем драфте НХЛ. У хоккеиста действующий трёхлетний контракт с клубом СКА.

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