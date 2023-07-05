М. Федотов: за СКА играл отец, надеюсь, удастся нанести его фамилию на Кубок Гагарина

Защитник Максим Федотов поделился первыми впечатлениями от перехода в СКА. Санкт-петербургский клуб выменял у «Торпедо» защитника Максима Федотова и нападающего Илью Федотова.
«Очень положительные эмоции от перехода в СКА, ведь это топ-клуб с самыми высокими задачами. Кроме этого, нашу семью с Петербургом связывает история – за СКА играл мой отец, Сергей Александрович Федотов, приятно получить возможность продолжить династию в петербургском хоккее.
Надеюсь, удастся нанести фамилию отца на Кубок Гагарина. Здорово, что переезжаем в Санкт-Петербург вместе с братом. После обмена подписали контракты на четыре года и не сомневаемся, что это время в СКА принесёт нам большую пользу, вместе будем стараться помогать команде побеждать», – цитирует Федотова пресс-служба СКА.
Защитник Сергей Федотов выступал за СКА в сезоне-1999/2000. 21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.
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