Братья Максим и Илья Федотовы перешли из «Торпедо» в СКА

В результате обмена с «Торпедо» состав СКА пополнили братья Максим и Илья Федотовы. Нижегородцы получают права на Данила Савунова и Егора Замулу, а также денежную компенсацию.

21-летний защитник Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.

20-летний форвард Илья Федотов в сезоне-2022/2023 сыграл 40 матчей за «Нефтехимик» и две встречи — за «Торпедо». В 42 играх Илья набрал 14 (9+5) результативных баллов.

Сообщается, что Максим будет играть в СКА под 65-м номером, а Илья – под 71-м. Младший брат Александр Федотов 2011 года рождения также переходит в СКА, но в академию.

Защитник Егор Замула — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Сейчас хоккеист является игроком «Филадельфии Флайерз». В прошедшем сезоне он провёл за команду 14 матчей, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

Последние четыре сезона 22-летний Даниил Савунов провёл в системе СКА. В завершившемся сезоне он сыграл пять матчей в КХЛ и 49 — в ВХЛ. В этих играх Даниил в совокупности набрал 34 (13+21) очка.