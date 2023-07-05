Коньков: Федотову стоит отправиться в тренировочный лагерь «Филадельфии»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что голкиперу Ивану Федотову стоит отправиться в тренировочный лагерь в «Филадельфию», чтобы познакомиться с требованиями игры в НХЛ.
«Мне кажется, в НХЛ ему будет проблематично себя проявить. Хотя всё может быть. В прошлом году Иван был после чемпионского сезона и серебра Олимпиады на подъёме. Сейчас же он год не играл на высшем уровне. Да, у него были какие-то тренировки на любительском уровне. Понятно, что сейчас сложно говорить о его форме.
Но ему стоит отправиться в «Филадельфию», провести там тренировочный лагерь и познакомиться с требованиями. Он вполне может это сделать. Сейчас же Федотову нужно просто вернуться на лёд и доказать свой уровень», — цитирует Конькова «РБ Спорт».
Напомним, ранее стало известно, что контракт Федотова с «Филадельфией Флайерз», заключённый в мае 2022 года, будет действителен в сезоне-2023/2024. Летом 2022 года вратаря задержали в Санкт-Петербурге, после чего он был отправлен на прохождение военной службы. В сезоне-2021/2022 Федотов выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА и серебро со сборной России на Олимпиаде-2022.
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