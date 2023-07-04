«Трудности не закончились». НХЛ обязывает Федотова ехать в Америку, и как выкрутится ЦСКА?

Примерно год назад хоккейный мир всколыхнула новость: вратаря Ивана Федотова, который только что выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА, а затем подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», внезапно забрали в армию.

Ситуация закончилась тем, что Федотов действительно отправился проходить срочную службу и, соответственно, был вынужден приостановить карьеру, которая только-только пошла по восходящей. Сейчас, спустя год, Иван благополучно дембельнулся и даже уже отправился отдыхать в Дубай, откуда через соцсеть обратился к болельщикам.

«Всем огромное спасибо за добрые пожелания и вашу поддержку! Было непросто… но трудности ещё не закончились, так что «терпение и труд всё перетрут», — говорится в сообщении хоккеиста.

Что имеет в виду Иван под фразой «трудности ещё не закончились»? На самом деле, всё что угодно, но очевидно, что часть «трудностей» может быть связана с дальнейшей карьерой Федотова. Где он будет играть?

Контракт, подписанный Иваном перед уходом в армию с «Филадельфией», был заморожен «Флайерз», но 14 июня «лётчики» на своём официальном сайте объявили о его автоматическом продлении на следующий сезон в соответствии с положениями коллективного трудового соглашения НХЛ.

В то же время 1 июля появилась информация, что Федотов уже подписал новый двухлетний контракт с ЦСКА. Армейский клуб до сих пор не подтвердил и не опроверг эту информацию (а оперативно опровергать чемпионы умеют), но в КХЛ заявили «Спорт-экспрессу», что красно-синие обратились в лигу с вопросом о возможности регистрации договора с Федотовым, что вынудило КХЛ сделать запрос в НХЛ о контрактном статусе Ивана за океаном.

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И позже вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли подтвердил этому же изданию, что Федотова ждут в Америке. «Мы проинформировали КХЛ, что у Федотова действующий обязывающий контракт с «Филадельфией», — заявил Дэйли.

В этой истории радует, что КХЛ намерена действовать исключительно в рамках меморандума с НХЛ о взаимоуважении контрактов. После февраля прошлого года заокеанская корпорация приостановила все виды сотрудничества с нашей лигой, но действие меморандума, подписанного в 2011 году, осталось в силе, и обе организации продолжают свято его соблюдать. Видимо, понимают, что иначе начнётся хаос.

Теперь будущее Федотова в руках «Филадельфии», хотя сообщения из-за океана как будто ясно говорят о том, что сейчас голкиперу прямая дорога в Америку. Но никто не отменял инструмент аренды, который стал особенно популярен в последнее время: можно вспомнить примеры Мухамадуллина, Овчинникова, Костина, сейчас на правах аренды за «Ак Барс» будет выступать Ахтямов. Если НХЛ так и не разрешит КХЛ зарегистрировать контракт ЦСКА с Федотовым, то «Филадельфия» вполне может арендовать голкипера армейцам. И это, кстати, будет едва ли не самый приемлемый вариант для всех сторон: Федотов восстановит форму на родине, поможет ЦСКА, где прямо сейчас вакантна позиция основного голкипера, а «Филадельфия» через год (если, конечно, захочет продлить контракт с Иваном) получит активного хоккеиста, а не солдата после дембеля.

Иван Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Если же «Филадельфия» настоит на том, что Федотов должен приехать в клуб в это межсезонье и отработать контракт в системе «Флайерз», то это будет означать большие проблемы для ЦСКА. Москвичи явно рассчитывают на Ивана как на основного вратаря, а в случае его отъезда в Америку красно-синим придётся искать голкипера на пустом рынке.

И, конечно, интересно: чего же хочет сам Федотов? Доподлинно это неизвестно, впрочем, надо помнить о том, что хоккеисты в статусе «ограниченно свободный агент» далеко не всегда вольны действовать по своему желанию.