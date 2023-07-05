Новиков: миссионерство — обязанность Ротенберга как лидера нашего хоккея

Заслуженный тренер России Юрий Новиков дал комментарий по поводу идеи главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга сыграть в хоккей на траве с командой Индии.
«Я за любой кипиш, кроме голодовки. Наша политика должна быть миролюбивой, но в то же время и агрессивной. Разумеется, в хорошем понимании этого слова. Я вижу Ротенберга в роли миссионера. Не нужно относиться с улыбкой к этой его идее. Продвигать хоккейные традиции входит в зону ответственности наших руководителей. Параллельно нужно устанавливать человеческие контакты по всей планете. Девиза Кубертена «О, спорт, ты – мир!» ещё никто не отменял. Хотя сегодня эта фраза даётся нам с трудом. Мы думали, что она везде открывает ворота. Но иногда они бывают закрытыми, и в них нужно стучаться.
Не понимаю скептиков. Это миссионерство – обязанность Ротенберга как лидера нашего хоккея. Это часть работы федерации. У Романа Борисовича есть энергия и идеи, а это самое главное в жизни. Энергия человека должна быть направлена не на разрушение, а на движение вперёд», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике предложение Ротенберга о проведении матча на траве со сборной Индии.
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