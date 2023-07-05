М. Федотов: в СКА — крутые специалисты, Ротенберг доносит всё предельно ясно

Защитник Максим Федотов, перешедший из «Торпедо» в СКА, рассказал о специалистах армейского клуба.
«Много разговаривали с главным тренером Романом Борисовичем Ротенбергом, в том числе и в сборной «Россия 25» во время Суперсерии – сразу понял требования, принцип работы всего тренерского штаба, систему игры.
Сказать честно – это очень крутые специалисты, главный тренер всё доносит предельно ясно, так что хотел попасть именно в СКА. Со многими в команде общался, ребята позитивные, в раздевалке будет отличная атмосфера. После сборной отдохнул неделю и опять начал тренироваться. Уже завтра утром с братом будем в Петербурге, продолжим готовиться к новому сезону», — цитирует Федотова сайт СКА.
Максим Федотов в прошлом сезоне провёл за нижегородцев в регулярке 64 матча, в которых набрал 26 (9+17) очков.
- 5 июля 2023
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