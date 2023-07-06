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Бобровский провёл тренировку в Санкт-Петербурге на арене МХК «Динамо»

Бобровский провёл тренировку в Санкт-Петербурге на арене МХК «Динамо»
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл тренировку в Санкт-Петербурге на льду спортивного комплекса «Юбилейный», где проводят своих матчи МХК «Динамо» и клуб ВХЛ «Динамо».

Фото: МХК «Динамо»

Напомним, в прошедшем сезоне НХЛ Бобровский в составе «Флориды» дошёл до финала Кубка Стэнли, где в пяти матчах уступил «Вегасу».

В пяти встречах финала Бобровский показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%

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