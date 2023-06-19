Русскую звезду незаслуженно унизили? Бобровский — в антирейтинге финала плей-офф НХЛ

Сергей Бобровский… Как много в этом звуке

Для сердца русского слилось!

Как много в нём отозвалось!

Именно такими словами можно охарактеризовать плей-офф НХЛ — 2023. Справедливо ли это? Более чем. Бобровский геройствовал в матчах навылет, показывал свой лучший хоккей в жизни и до финальной серии считался чуть ли не главным претендентом на звание MVP. Собственно, именно поэтому у многих вызвал, мягко говоря, негодование тот факт, что голкипер «Флориды» попал в топ главных разочарований финала Кубка Стэнли — 2023 по версии The Hockey Writers.

Почему же на Бобровского — того самого Бобровского, которого более месяца носили на руках, пока шли первые три серии плей-офф для «Пантерз» — резко свалился негатив? Чем он заслужил попадание в антирейтинг и законно ли вообще это? Разберёмся!

Что говорят журналисты?

Прежде всего нужно посмотреть: а как, собственно, само издание оправдало добавление вратаря в топ худших и кто составил ему компанию?

Во-первых, в список попали всего три игрока — и все из «Флориды»: помимо Бобровского, там оказались защитник Аарон Экблад и нападающий Александр Барков.

Во-вторых, за основу бралась игра именно в финальных матчах. То есть всё, что было до начала решающих встреч, оставалось за рамками рассмотрения.

Сергей Бобровский Фото: nhl.com

Что же написали журналисты?

«Сергей Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Безусловно, его геркулесовы усилия, направленные на то, чтобы вытащить «пантер» в финал Кубка Стэнли, были впечатляющими, но в этом списке мы учитываем только финал. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». В той встрече он выглядел как Бобровский, который терзал «Торонто Мэйпл Лифс», расстраивал «Каролину Харрикейнз» и разбивал сердца [болельщиков] «Бостон Брюинз». В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В пяти встречах финала он показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. Он пропустил восемь голов в пятом матче — своём худшем в серии, в самое неподходящее время.

Бобровский показывал вспышки мастерства: в одну минуту он делал невозможные сейвы после бросков нападающих «Голден Найтс», а в следующую пропускал нехарактерно лёгкие голы. За его некачественной игрой в первом матче последовало поражение во втором, и в результате он проиграл четыре из пяти встреч в своём первом финале Кубка Стэнли. Если бы болельщики Бобровского в НХЛ в ходе регулярного чемпионата привыкли к таким его выступлениям, пусть и разочаровывающим, это не стало бы таким шокирующим. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины. «Пантерам» понадобилось бы чудо, чтобы победить «золотых рыцарей» — а у их чуда, Бобровского, закончилась магия незадолго до финиша», — говорится в сообщении.

Что было до финала?

Теперь давайте разберём подробнее статистику Сергея. Однако предлагаю начать со всего, что было до серии с «Вегасом».

Прежде всего вспоминается, что Бобровский до старта плей-офф уже попадал в рейтинг как худший вратарь. Обозреватель The Athletic Шон Гентайлл, подготовив топ лучших голкиперов НХЛ из команд, пробившихся в плей-офф, поставил Сергея на последнее место. По какому критерию проводился отбор? Что ж, главный из них — это вопрос: как сильно команда доверяет своему вратарю?

То есть Бобровский изначально подходил к плей-офф в статусе аутсайдера-андердога. В принципе, как и вся «Флорида».

Поначалу, впрочем, все ожидания оправдывались: первые матчи розыгрыша, выпавшие на серию с «Бостоном», в старте начинал молодой и необстрелянный Алекс Лайон, а не Сергей. Россиянин же появился на льду только в конце третьей встречи. И вот уже только после этого он не отдавал своё место ни на минуту вплоть до финала.

Что же за это время голкипер сделал?

Во-первых, Бобровский помог «Флориде» выбить чемпионский, устрашающий «Бостон» в самый разгар их исторически рекордного сезона. Суммарно Сергей провёл пять матчей, в которых отразил 139 бросков, пропустил 17 шайб и даже отдал результативную передачу — в решающей, седьмой встрече. К тому же вратарь не раз попадал в хайлайты с безумными сейвами. Да и не стыдно пропускать столько в соперничестве с безоговорочным фаворитом не только серии, но и всего плей-офф.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Однако статистика — та самая упрямая статистика — говорит, что коэффициент надёжности Бобровского составил катастрофические 3,95. Это хуже, чем у Сергея было в среднем в регулярном чемпионате — 3,07. Процент отражённых бросков также стал хуже — 89,1% в серии с «Брюинз» против 90,1% за регулярку.

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Так что получается двоякая ситуация: с одной стороны, статистика просто кошмарна. С другой, и этого хватило, чтобы перевернуть ход серии и выбить почти-чемпионский «Бостон». Вероятно, основную важность представляет то, чего такая статистика отразить не может: Бобровский спасал, когда нужно, в основном не ошибался и стал надёжным оплотом для команды в важные моменты. То есть он начал отвечать на главный вопрос, который ставил Гентайлл: можно ли на него рассчитывать? Да, как оказалось, более чем можно. И в то же время нельзя забывать, что, какую бы уверенность Бобровский ни придавал своим партнёрам, он всё ещё показывал слабую статистику, и без сверхъестественно успешной игры в атаке «Флорида» не смогла бы пройти дальше.

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Во-вторых, Боб серьёзно потащил в серии с «Торонто Мэйпл Лифс». Здесь россиянин уже показал себя значительно лучше. В пяти матчах он отразил 164 броска, пропустив всего 10 голов. Бобровский в каждой (!) встрече позволял хоккеистам «Торонто» забрасывать всего лишь по две шайбы. Общий коэффициент надёжности за серию составил 1,89, а процент отражённых бросков — 94,3. В этой серии голкипер действительно показал себя во всей красе, не оставив шансов крепким «кленовым листьям».

В-третьих, в финале конференции с «Каролиной», кажется, случился и вовсе апогей величайшего выступления Бобровского — не только в нынешнем плей-офф, но и за всю карьеру. В четырёх встречах голкипер пропустил всего шесть шайб, при этом отразив 158 бросков. В одной из встреч Бобри оформил шат-аут, ещё в одной совершил безумные 63 сейва! Сергей с «Каролиной» отразил лишь на шесть бросков меньше, чем за всю серию с «Торонто» — при том, что «Флорида» сыграла аж на матч меньше.

Статистика подтверждает шикарную игру вратаря: его коэффициент надёжности составил рекордные для нынешнего плей-офф 1,12, а процент отражённых бросков — 96,3.

Таким образом, к серии с «Вегасом» Бобровский подходил с 11 победами в 14 встречах, средним процентом отражённых бросков 92,7 и коэффициентом надёжности 1,87. К тому же после 12 матчей россиянин, как отмечает MoneyPuck, показал GSAx (разность ожидаемого количества пропущенных шайб и количества шайб, пропущенных на самом деле) 17,3 — то есть россиянин спас команду суммарно от 17 голов. Сергей обгонял ближайшего конкурента по этому критерию примерно в два раза и шёл по гроссмейстерскому графику — 26,7 GSAx за 20 матчей плей-офф. Это стало бы лучшим результатом за 14 лет.

По данным Evolving-Hockey, в третьей встрече с «Каролиной», когда голкипер оформил шат-аут, его GSAx составил 2,38, а суммарный за 13 матчей — 19,76.

Потрясающие показатели!

Сергей Бобровский на разминке Фото: Getty Images

Но главное, чего добился Бобровский, — это признания. Признания, что в него можно верить и что он спасёт в нужный момент.

Даже тот самый Гентайлл, перед стартом финала рассуждая о фаворите серии, признался в симпатии к «Флориде» — в том числе из-за россиянина.

«Я не собираюсь сидеть здесь и притворяться, что у меня есть какое-то реальное представление о том, что произойдёт [в финале]. На самом же деле, по традиции, я не знаю — и это если не считать того, что мы провели последнюю неделю в разговорах о том, насколько на тоненького будет эта серия. Мой выбор меняется каждый час. У меня каша в голове.

Однако на данный момент я ставлю на «Флориду» по простым причинам; у неё есть вратарь Сергей Бобровский в самом разгаре его похода за кубком на неприлично высоком уровне игры и нападающий в… что бы вы ни предпочли, здесь подойдёт термин «в самом соку». У меня слабость к звёздной силе и этой истории, но я также никогда не претендовал на что-то другое.

Добавьте к этому тот факт, что эта команда на самом деле способна на большее, чем просто надеяться на величие Бобровского и Мэттью Ткачука — хотя мы не видели большего за последние несколько недель, — и я чувствую уверенность в своём выборе. Не огромную, но нормальную», — приводит слова Гентайлла The Athletic.

Финал и антирейтинг

Но не всё было так гладко. Коллега Гентайлла Дом Лущишин смеялся перед финалом, прикидывая, может ли Бобровский «превратиться в тыкву» в серии с «Вегасом». И это на самом деле было забавно. До тех пор, пока не начался сам финал.

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С «Вегасом» Сергей начал ошибаться, вести себя нервно и, несмотря на наличие мощных сейвов, едва ли претендовал на звание оплота надёжности. Во второй встрече Бобровский и вовсе провалился: пропустил четыре после 13 бросков и отправился отдыхать уже на 28-й минуте матча. «Флорида» тогда разгромно проиграла — 2:7.

Партнёры и тренер поддерживали россиянина как могли. Наставник «Пантерз» Пол Морис после этого унижения заявил: «Из всех людей в команде Сергей беспокоит меня меньше всего. Мы столкнулись с кучей проблем, находясь вне хоккея в течение девяти дней. У меня есть список примерно из 10 вещей, которые могут негативно повлиять на хоккейную команду. Это просто факт».

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Один эпизод, который прекрасно демонстрирует игру Бобровского, — третий матч серии, когда россиянин «привёз» момент и сам же его исправил.

ВИДЕО

Тем не менее от каких-то конкретных моментов, выцепленных из контекста, и оценочных суждений перейдём к статистике. За пять матчей голкипер отразил 114 бросков, пропустив 21 шайбу — включая восьмёрку в заключительной встрече серии. Коэффициент надёжности Бобровского составил чудовищные 4,71, а процент отражённых бросков — 84,4.

В то же время, например, в первом матче GSAx Сергея равен 0,32 — то есть он пропустил примерно то, что и ожидалось. В трёх из четырёх стартовых встреч, несмотря на слабые 87,5% отражённых бросков, россиянин показал положительный GSAx. Наконец, по данным MoneyPuck, перед заключительным матчем его общий GSAx за плей-офф всё ещё был на отличном уровне — 19,7. То есть сильных провалов по статистике не было. После пятой встречи показатель рухнул на 3,4 гола — до 16,3. Иными словами, в последнем матче Бобровский пропустил три-четыре необязательных шайбы.

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К чему же я вёл, сначала рассматривая игру Бобровского до финала, а теперь концентрируясь на решающей серии? Всё просто. Чтобы лучше оценить игру голкипера, стоит задать вопросы: чего мы ожидали? Сыграл ли он на своём уровне, оверперформил или же, наоборот, провалился? Всё-таки оценка игроков не должна быть вещью в себе. Нет смысла, например, ругать хоккеиста за то, что он сыграл на своём обычном уровне, хотя до этого показывал хоккей значительно более высокого класса. Или, наоборот, стоит пожурить, если он действительно провалился в сравнении со своим привычным уровнем. То есть для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно точно знать уровень вратаря.

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Что мы в итоге видим? В финале Бобровский действительно сыграл значительно (!) хуже того уровня, который держал практически весь плей-офф. Даже худшая серия — с великим и ужасным «Бостоном» — всё равно удалась лучше. Что по цифрам, что по ощущениям. Да и в регулярном чемпионате он выглядел получше.

Хотя тут стоит отметить, что главная проблема даже не в цифрах. Сергей провалился — это факт. Но главное: он не вселял уверенность в своих партнёров. Он вернулся к тому своему состоянию, в котором пребывал почти весь сезон. К той версии, которая слабее даже новичка Лайона.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Однако то, что Бобровскому не помогали полевые игроки, — тоже факт.

Даже без трёх-четырёх необязательных голов в последнем матче «Флорида» проиграла бы — пусть не с позорным счётом 3:9, а с приемлемым — 3:5. Изменило бы это картину кардинально? Едва ли. Никто не может тащить постоянно, всем нужна помощь. Бобровский значительно оверперфомил до этого, но тут оказался бессилен. Иными словами, снимать вины с вратаря нельзя, но и спускать всех собак только на него неправильно.

Провалились все.

Достоин ли он попадания в антирейтинг, если брать в расчёт только финальные матчи? В рейтинг разочарований — определённо, в рейтинг главных разочарований — спорно. Но я бы сказал, что, пожалуй, достоин. Даже по сезону Бобровский показывал более качественный хоккей с точки зрения цифр, а в плей-офф-то уж тем более! Да и в нескольких матчах голкипер — нужно признать — буквально провалился. От него ждали большего. Все — от одноклубников и заокеанских журналистов до отечественных фанатов. Сергей же не спас.

Но не вижу в этом ничего плохого. Всё-таки это рейтинг не худших игроков, а наиболее разочаровавших. Значит, на Сергея надеялись, в него верили, на него рассчитывали — а это хорошо, это говорит о том, что его потенциал был намного выше, разве нет? Вспоминая рейтинг доверия вратарям перед плей-офф, можно понять, что Боб сыграл даже выше ожиданий — везде, кроме финала.

***

Может быть, этот провал — подобно мрачной регулярке сезона-2022/2023 и заниженным ожиданиям перед плей-офф — замотивирует Сергея и следующий чемпионат он проведёт на своём уровне розыгрыша Кубка Стэнли — 2023, наконец приведя «Флориду» к кубку. А может, даст пищу для размышлений тренерскому штабу и полевым игрокам, оставившим Бобровского на растерзание.

В любом случае этот неожиданный перформанс Сергея в плей-офф навсегда останется в памяти болельщиков, журналистов и игроков. Да и для самого Бобровского плей-офф-2023 станет, вероятно, высочайшей точкой в карьере. Хотя, конечно, хотелось бы верить, что 34-летний голкипер ещё не показал свой последний танец.

Познал он глас иных желаний,

Познал он новую печаль;

Для первых нет уж упований,

А старой и печали жаль.

Мечты, мечты! где ваша сладость?