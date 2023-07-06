Генеральный менеджер «Трактора» назвал сильные стороны вратаря Фукале

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с голкипером Заком Фукале. Соглашение с канадским вратарём рассчитано на два сезона.
«Зак – габаритный голкипер, который уверенно действует на щитках при атаках в ближнем бою и со средней дистанции, активно работает клюшкой и руководит построением обороны. Фукале психологически устойчивый вратарь, он профессионально подходит к вопросу питания и умеет создавать позитивную атмосферу вокруг. С его приходом «Трактор» на два сезона получает первого номера на льду и харизматичного человека в раздевалке», — цитирует Волкова пресс-служба челябинского клуба.
Отметим, что 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75. В нынешнем сезоне он сыграл 38 встреч в АХЛ, в среднем отражая 90,2% бросков при показателе надёжности 2,54 и 21 победе.
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