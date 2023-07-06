Журналист НХЛ сделал неожиданное предположение о том, где продолжит карьеру Патрик Кейн

Журналист НХЛ Дэн Розен считает, что Патрик Кейн может подписать контракт с «Баффало». 34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента.
«1 июня Кейн перенёс операцию на тазобедренном суставе и может пропустить начало сезона. Он не торопится подписывать контракт. Реабилитация — его главный приоритет. Когда он будет готов, а это может быть после начала регулярного чемпионата, я думаю, что «Рейнджерс», «Баффало Сэйбрз», «Дэвилз» и другие проявят интерес. Я предсказываю, что он подпишет контракт с «Сэйбрз», ведь Кейн родом из Баффало. «Сэйбрз» готовы сделать следующий шаг, и Кейн внесёт опыт обладателя Кубка Стэнли, которого у них ещё нет», — цитирует Розена официальный сайт лиги.
Патрик Кейн по ходу сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в стан «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.
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