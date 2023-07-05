П. Кейн планирует определиться с клубом ближе к началу сезона, когда будет готов на 100%
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Нападающий Патрик Кейн планирует подписать контракт с клубом НХЛ ближе к началу сезона, когда восстановится после операции и будет готов на 100%, сообщает Sportsnet.
Отмечается, что восстановление 34-летнего форварда идёт с опережением графика. Напомним, 1 июня 2023 года Кейну провели операцию по восстановлению тазобедренного сустава. Тогда заявлялось, что восстановление Патрика займёт примерно 4–6 месяцев.
Патрик Кейн по ходу сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в стан «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.
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