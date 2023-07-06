«Сочи» подписал контракт с защитником Романом Мануховым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, односторонний контракт с игроком обороны будет действовать до 30 апреля 2024 года.
29-летний защитник является воспитанником екатеринбургского хоккея, выступает в КХЛ с 2015 года. В главной лиге России играл за «Локомотив», новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс», «Авангард», три последних сезона провёл в «Тракторе». В минувшем сезоне в составе челябинского клуба Роман Манухов принял участие в 45 матчах и набрал 2 (0+2) очка.
В общей сложности в КХЛ в активе Манухова 275 матчей в регулярных чемпионатах и 52 (6+46) очка. В 20 играх Кубка Гагарина – 3 (0+3) очка. Защитник привлекался в национальную сборную России, он является обладателем Кубка Гагарина 2018 года в составе казанского «Ак Барса».
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