Контракт Варламова — в списке худших текущего межсезонья в НХЛ по версии Daily Faceoff

Журналист Скотт Максвелл на портале Daily Faceoff назвал худшие контракты текущего межсезонья в Национальной хоккейной лиге.

В список попал контракт вратаря «Нью-Йорк Айлендерс» Семёна Варламова. Напомним, соглашение голкипера с «островитянами» рассчитано на четыре года на сумму $ 11 млн.

«Варламову сейчас 35! Давать большой срок вратарям никогда не было хорошей идеей, не говоря уже о том, что давать такие контракты голкиперам, у которых карьера близится к завершению», — сказано в статье.

Кроме Варламова, в список попали контракты Джея Ти Комфера («Детройт Ред Уингз», 5 лет, среднегодовая зарплата $ 5,1 млн), Пьера Энгвалля («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3 млн), Скотта Мейфилда («Нью-Йорк Айлендерс», 7 лет, $ 3,5 млн), Радко Гудаса («Анахайм Дакс», 3 года, $ 4 млн), Алекса Киллорна («Анахайм Дакс», 4 года, $ 6,25 млн), Йоонаса Корписало («Оттава Сенаторз», 5 лет, $ 4 млн).